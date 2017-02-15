Тройное ДТП в Саранске: пассажирка "Датсуна" госпитализирована

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на ул. А. Невского, где шофер на "Логане" протаранил "Датсун", после чего японский автомобиль откинуло на "Фольксваген".

В результате ДТП пассажирке "Датсуна" понадобилась помощь медиков.

Ранее сообщалось, что в Саранске на мосту по ул. Титова произошло тройное ДТП, где в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".

По имеющимся данным, водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил еще и отечественную легковушку. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

Источник: izvmor.ru