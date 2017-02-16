Из-за очередного разрытия на Химмаше отключили горячую воду

Жители саранского района Химмаш опять остались без горячей воды. Причина – разрытие на улице Гожувской.

По словам местных жителей, именно на этом участке, в арке между домами №14 и 16, чаще всего случаются разнообразные аварии, поэтому здесь часто разрывают трубы. Иногда это происходит несколько раз в год. Очередная такая необходимость возникла на этой неделе.

В середине января жители Химмаша уже оставались на некоторое время без водоснабжения. Правда, тогда была отключена холодная вода.

В ноябре прошлого года жители Саранска столкнулись с проблемой качества подаваемой горячей воды. Трудности были связаны в основном с проведением внеплановых ремонтных работ.

Источник: izvmor.ru