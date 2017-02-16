Жительница Мордовии на "Киа" влетела под КАМАЗ в Рязанской области

Около села Шевырляй Шацкого района Рязанской области произошло ДТП, виновницей которого стала жительница Мордовии. Она ехала за рулем иномарки "Киа Рио" по федеральной трассе М-5 "Урал" в направлении Челябинска.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД области, в какой-то момент автоледи не рассчитала скорость для обгона автомобиля, который следовал впереди нее, вылетела на встречную полосу и угодила под КАМАЗ.

В результате жительница Мордовии получила многочисленные травмы и была доставлена в Шацкую центральную больницу. Ее состояние на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Саранске на мосту по ул. Титова произошло тройное ДТП, где в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".

Источник: ГИБДД Рязанской области