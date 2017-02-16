Росгвардия может начать охранять "Мордовия Арену" на договорной основе

Войска Росгвардии могут получить полномочия по охране спортивных объектов ЧМ-2018. Об этом идет речь в постановлении Правительства России о внесении изменений в требования к объектам предстоящего мундиаля.

В частности, речь идет о том, что Росгвардия будет охранять имущество юридических и физических лиц на договорной основе.

Напомним, что одним из городов-хозяев ЧМ-2018 по футболу будет Саранск. Матчи пройдут на стадионе "Мордовия Арена".

Как сообщалось ранее, 7 февраля в здании Главпочтампта Саранска состоялось торжественное гашение блока почтовых марок с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года. Участие в значимом мероприятии приняли юные футболисты и тренеры МЦПЮФП-Мордовии, сотрудники "Почты России", волонтеры и обычные гости.

Источник: ТАСС