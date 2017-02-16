Житель Мордовии более 20 лет незаконно хранил дома ружье

В полицию Ромодановского района поступило сообщение от местных жителей, которые сообщили, что некий мужчина незаконно хранит дома охотничье ружье "ИЖ" 16-го калибра. Полицейские выехали на место и действительно обнаружили у мужчины оружие.

Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, владелец ружья пояснил, что нашел и присвоил его себе еще в 1995 году, когда помогал своему знакомому разбирать дом в одном из сел Ичалковского района.

Сейчас назначена экспертиза, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии задержала жителя Атяшевского района. В процессе личного досмотра полицейские выявили и конфисковали у задержанного самодельное дульнозарядное огнестрельное оружие.

Источник: 13.мвд.рф