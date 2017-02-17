В Саранске в столкновении "четырнадцатой" и Volkswagen пострадал человек

В центре Саранска накануне вечером, 16 февраля, произошло ДТП с участием двух легковушек. На перекрестке улицы Полежаева и проспекта Ленина столкнулись отечественная "четырнадцатая" и Volkswagen Touareg.

По предварительной информации, в аварии пострадал один человек. Его личность и состояние неизвестны.

Все подробности станут известны позднее.

Как сообщалось ранее, смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.

Трагедия случилась 15 февраля в поселке Тургенево. Жертвой стал 53-летний безработный мужчина. Выяснилось, что поздно ночью он шел домой по проезжей части.

Источник: izvmor.ru