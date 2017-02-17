В Атяшевском районе ночью сгорел целый дом с надворными постройками

За минувшую ночь в Мордовии загорелись сразу два дома. Первое ЧП произошло в селе Колпино Краснослободского района, где огонь лишь повредил постройку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РМ. Пострадавших и жертв нет.

Куда меньше повезло хозяевам дома в деревне Русские Дубровки Атяшевского района. Там огонь уничтожил не только дом, но и все надворные постройки. Единственный положительный момент – в пожаре не погибли и не пострадали люди.

В настоящее время эксперты устанавливают причину пожаров и подсчитывают убытки.

Как сообщалось ранее, с начала 2017 года на территории Мордовии произошел 91 пожар, что на 23 больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Источник: 13.mchs.gov.ru