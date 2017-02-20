В Рузаевке ночью загорелся магазин "Бристоль"

В ночь с 18 на 19 февраля в Рузаевке произошло возгорание в магазине "Бристоль", который находится на улице Рубцова. Звонок на пульт дежурного поступил в 2.22, сообщили в пресс-службе МЧС по Мордовии.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Мордовии загорелись сразу два дома. Первое ЧП произошло в селе Колпино Краснослободского района, где огонь лишь повредил постройку. Пострадавших и жертв нет.

Куда меньше повезло хозяевам дома в деревне Русские Дубровки Атяшевского района. Там огонь уничтожил не только дом, но и все надворные постройки. Единственный положительный момент – в пожаре не погибли и не пострадали люди.

Источник: 13.mchs.gov.ru