В Мордовии правоохранители задержали наркомана

Полиция Мордовии продолжает интенсивную работу по борьбе с противозаконным оборотом наркотиков на территории республики.

Таким образом, в ходе оперативных мероприятий в Краснослободском районе полицейскими был задержан ранее судимый мужчина. При личном досмотре у представители сильного пола найдено и изъято наркотическое средство каннабис, общей массой свыше 65 гр.

Мужчина сознался, что собрал наркотик прошлым летом для личного использования. В отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело.

Ране сообщалось, что в Саранске полицейские раскрыли дело о краже мобильного телефона у 42-летнего местного жителя. Как удалось установить, вором оказался безработный 33-летний гражданин.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия