В Саранске безработный на "Шкоде" сбил 24-летнего продавца на "зебре" и скрылся

В Саранске на улице Волгоградская иномарка сбила пешехода, после чего скрылась с места происшествия. Инцидент произошел 18 февраля, сообщили в ГИБДД Мордовии.
Как стало известно, виновником ДТП стал безработный на "Шкода Фабиа". Он сбил 24-летнего продавца, который переходил дорогу по "зебре". Несмотря на то, что виновник уехал с места аварии, вскоре его задержали.
Что касается потерпевшего, то он получил несколько ушибов и был доставлен в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили домой.
По данному факту проводится проверка.
Как сообщалось ранее, смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.
Источник: gibdd.ru/r/13