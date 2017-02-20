В Саранске безработный на "Шкоде" сбил 24-летнего продавца на "зебре" и скрылся

В Саранске на улице Волгоградская иномарка сбила пешехода, после чего скрылась с места происшествия. Инцидент произошел 18 февраля, сообщили в ГИБДД Мордовии.

Как стало известно, виновником ДТП стал безработный на "Шкода Фабиа". Он сбил 24-летнего продавца, который переходил дорогу по "зебре". Несмотря на то, что виновник уехал с места аварии, вскоре его задержали.

Что касается потерпевшего, то он получил несколько ушибов и был доставлен в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили домой.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.

Источник: gibdd.ru/r/13