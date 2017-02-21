В Мордовии поймали 23- и 26-летнего наркоманов

В Мордовии задержаны очередные молодые наркоманы. Двух граждан, 23 и 26 лет подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ.
В пресс-службе МВД сообщили, что парни пытались распространять наркотики в Мордовии при помощи закладок. При задержании у злоумышленников было обнаружено более 35 г наркотиков.
В настоящее время оба задержанных заключены под стражу.
Как сообщалось ранее, полиция Мордовии продолжает интенсивную работу по борьбе с противозаконным оборотом наркотиков на территории республики. В ходе оперативных мероприятий в Краснослободском районе наркополицейскими был задержан ранее судимый мужчина.
Источник: 13.мвд.рф