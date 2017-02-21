Школьникам Саранска предложат стать дворниками на лето

Юные жители Саранска лето 2017 года получат возможность заработать денег на свои карманные расходы. Вопрос уже прорабатывается в местном департаменте образования.

Сообщается, что муниципальные предприятия Саранска предложат школьникам работу дворников, также ребята смогут полоть клумбы, красить бордюры и выполнять другие несложные задания.

Все муниципальные предприятия и организации Саранска обязаны в течение ближайшего месяца предоставить в Управление образования списки вакансий, которые могут подойти подросткам.

Как сообщалось ранее, мордовские школьники стали победителями окружного этапа "Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа", который прошел в Ульяновске. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 150 юных эрудитов из всех регионов ПФО.

Источник: izvmor.ru