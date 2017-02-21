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Школьникам Саранска предложат стать дворниками на лето

Школьникам Саранска предложат стать дворниками на лето

Юные жители Саранска лето 2017 года получат возможность заработать денег на свои карманные расходы. Вопрос уже прорабатывается в местном департаменте образования.

Сообщается, что муниципальные предприятия Саранска предложат школьникам работу дворников, также ребята смогут полоть клумбы, красить бордюры и выполнять другие несложные задания. 

Все муниципальные предприятия и организации Саранска обязаны в течение ближайшего месяца  предоставить в Управление образования списки вакансий, которые могут подойти подросткам.

Как сообщалось ранее, мордовские школьники стали победителями окружного этапа "Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа", который прошел в Ульяновске. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 150 юных эрудитов из всех регионов ПФО.


Источник: izvmor.ru