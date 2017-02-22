В Саранске приставы отобрали у должника автозаправку и земельный участок

Судебные приставы Саранска арестовали имущество фирмы "Нефтепродукты". В пресс-службе ФССП Мордовии сообщили, что руководство фирмы ранее взяло в Сбербанке кредит, но погасить задолженность вовремя не смогло.

Теперь арест наложен на автозаправку и земельный участок, которые принадлежат должнику. Предварительная стоимость имущества оценивается в 13 млн рублей.

В настоящее время готовится документация для передачи имущества и последующей продажи его на торгах.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска будет отвечать в суде за попытку подкупить пристава. Против женщины было возбуждено уголовное дело за долги по кредитным платежам, но она решила уладить вопрос при помощи взятки.

Источник: r13.fssprus.ru