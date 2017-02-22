Три мордовских борца вошли в состав сборной России на Кубок мира по греко-римской борьбе

Три борца из Мордовии включены в состав сборной России для участия в Кубке мира по греко-римской борьбе, который пройдет 17-18 марта в иранском Абадане. Членами национальной команды стали призер чемпионата мира - 2015 Артем Сурков (весовая категория до 66 кг), чемпион России - 2014 Алексей Киянкин (до 66 кг) и призер чемпионата мира - 2014 Евгений Салеев (до 85 кг).

Тренеры сборной планировали включить в состав еще одного мордовского борца - Жамболата Локьяева (до 59 кг), однако в итоге решили, что ему полезнее будет подготовиться к молодежному первенству Европы.

Как сообщалось ранее, в селе Сабанчеево Атяшевского района состоялся турнир по вольной борьбе памяти героя Великой Отечественной войны и уроженца села Ивана Гусева.