В Мордовии на карантин по гриппу полностью закрылись уже 20 школ

В Мордовии все больше и больше школ закрываются на карантин по гриппу. По состоянию на 20 февраля на территории республики учебный процесс приостановили в 20 школах, 11 из которых находятся в Саранске. Таковы данные Роспотребнадзора РМ.

Частично закрыты 109 классов в 26 школах, в том числе 97 классов в 21 школе Саранска. Кроме того, полностью закрыт детский сад в Рузаевке, а также 11 групп в 5 дошкольных учреждениях региона-13.

На прошлой неделе на карантин по гриппу и ОРВИ были полностью закрыты 16 школ республики. Как видим, тенденция наметилась весьма нерадостная. Больше всего школ в районах республики тогда было закрыто в Рузаевке, где занятия приостановили в СШ №№ 5,10,17.

Источник: Роспотребнадзор по Мордовии