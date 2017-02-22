Саранск примет финал футбольного первенства России среди команд МРО

В Саранске пройдет финальный турнир первенства России по футболу среди сборных команд межрегиональных объединений (МРО). Такое решение было принято во время встречи президента федерации футбола РМ Александра Яшкова с замгендиректора РФС Александром Зорковым. Переговоры прошли в Доме футбола в Москве и оказались очень продуктивными для обеих сторон.

Соревнования пройдут в мордовской столице с 15 по 25 августа 2017 года. Участие в турнире примут 10 команд, составленные из игроков 2003 г.р.

Как сообщалось ранее, в Ульяновске прошел товарищеский футбольный матч между сборными командами Саранской и Симбирской епархий. Встреча завершилась в пользу представителей Мордовии – 6:3.

Источник: izvmor.ru