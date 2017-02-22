ОАО "Экосервис" заплатит 1 млн рублей штрафа за "наводку" на свои туалеты

В Ленинском районе Саранска проведена проверка работы ОАО "Экосервис". В результате прокуратура выявила определенные нарушения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, представитель компании передал экс-заместителю директора – начальнику отдела по организации торгов и маркетинга Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Евгению Ермоченкову 180 тысяч рублей. За эти деньги чиновник позаботился, чтобы договор на поставку мобильных туалетных кабин был заключен именно с данным ОАО, наведя участников торгов на фирму.

В итоге "Экосервис" заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, прокуратура Атюрьевского района выявила нарушения в работе местной администрации. Оказалось, что власти района нарушили закон по части проведения электронного аукциона на поставку автомобилей.

Источник: prokrm.ru