Житель Мордовии украл 2 велосипеда у своего соседа, пока тот был на работе

Житель Темниковского района был задержан за кражу двух велосипедов. По сообщению МВД Мордовии, 41-летний злоумышленник дождался, пока его односельчанин ушел на работу, после чего спокойно зашел к нему во двор и из сарая выкатил велосипеды. Украденные транспортные средства вор перепродал, а деньги потратил на собственные нужды.

Сейчас похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. В отношении вороватого мужчины возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, жительница села Ельники обратилась в полицию с заявлением о том, что ее пытался обокрасть неизвестный. По словам женщины, преступник хотел стащить кошелек, в котором лежали 5 тысяч рублей и банковская карта.

Источник: 13.мвд.рф