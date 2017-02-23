В машине 22-летнего жителя Саранска обнаружили почти 16 грамм "синтетики"

Полицейские Саранска задержали 22-летнего жителя Саранска, который занимался распространением наркотиков. В ходе осмотра автомобиля подозреваемого, припаркованного во дворе дома по улице О.Кошевого, оперативники нашли и изъяли сверток с подозрительным веществом. Последующая экспертиза подтвердила предварительные догадки – в свертке был наркотик синтетического происхождения весом 15,97 грамм, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Полицейские считают, что задержанный намеревался продать наркотик через Интернет с помощью "закладок". В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Мордовии задержаны очередные молодые наркоманы. Двух граждан, 23 и 26 лет подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ.

Источник: 13.мвд.рф