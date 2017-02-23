В Россельхознадзоре Мордовии напомнили ИП о правилах продажи цветов

В Управлении Россельхознадзора по Мордовии напомнили индивидуальным предпринимателям порядок и правила продажи цветов и горшечных растений как отечественного, так и импортного производства. В ведомстве уточнили, что всем юрлицам и ИП нужно обязательно информировать контрольные органы о поступлении такой продукции.

После этого в отношении всей продукции будут проводить мероприятия по контролю, которые включают в себя досмотр (а при необходимости – отбор) образцов, их исследования и экспертизы. Лишь после всех этих процедур продажа цветов будет разрешена.

Как сообщалось ранее, флористы Саранска прогнозируют, что к 8 марта цены на цветы стремительно поползут вверх. Впрочем, данная тенденция наблюдается уже сейчас в связи с тем, что начали расти закупочные цены.

Источник: fsvps.ru