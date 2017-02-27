Команда Саранской епархии выступила на зимней спартакиаде ПФО в Ижевске

В городе Ижевске завершилась II Открытая зимняя спартакиада православной молодежи ПФО. Участие в соревнованиях приняли и представители Саранской епархии. Спартакиада была организована по благословению Святейшего Патриарха Кирилла.

Всего на турнир приехали около 150 спортсменов из 15 регионов страны. Они выявляли лучших в трех дисциплинах: лыжные гонки, спортивное ориентирование, конькобежный спорт.

По благословению митрополита Саранского и Мордовского в сборную от региона-13 вошли 4 спортсмена. По итогам состязаний мордовские спортсмены были награждены почетной грамотой и ценными подарками.

Как сообщалось ранее, в Ульяновске прошел товарищеский футбольный матч между сборными командами Саранской и Симбирской епархий. Встреча завершилась в пользу представителей Мордовии – 6:3.

Источник: izvmor.ru