Борцы из Пензы проведут тренировочный сбор в Саранске

Борцы из Пензы с 1 марта 2017 года начнут тренировочный сбор по греко-римской борьбе в Саранске. Участие в подготовительном мероприятии примут воспитанники школы борьбы соседнего региона Николай Измайлов и Руслан Бибарсов, сообщили в областном ЦСП.

Сбор продлится до 15 марта.

Как сообщалось ранее, три борца из Мордовии включены в состав сборной России для участия в Кубке мира по греко-римской борьбе, который пройдет 17-18 марта в иранском Абадане. Членами национальной команды стали призер чемпионата мира - 2015 Артем Сурков (весовая категория до 66 кг), чемпион России - 2014 Алексей Киянкин (до 66 кг) и призер чемпионата мира - 2014 Евгений Салеев (до 85 кг).

Источник: izvmor.ru