В поселке Явас сотрудники УФСИН Мордовии попрощались с зимой

В поселке Явас прошли массовые гуляния сотрудников УФСИН Мордовии, посвященные проводам Масленицы. В местном парке были развернуты палатки выездной торговли, в которых можно было попробовать праздничные блины, шашлык, а также вдоволь напиться чаю, сообщает пресс-служба УФСИН.

Кроме того, всех гостей праздника ждали традиционные забавы: покорение ледяного столба, состязания в гиревом спорте, армрестлинге, а также перетягивание каната. В завершение праздника традиционно сожгли чучело Масленицы.

Напомним, в Саранске не менее весело отметили окончание Масленицы и уход зимы. Массовые гуляния прошли 26 февраля.

Центром праздничных мероприятий традиционно стал Пушкинский парк. Здесь детвору развлекали ряженые, а бурый медведь танцевал под гармошку.

Источник: 13.fsin.su