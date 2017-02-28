Уроженца Саранска разыскивает полиция Новосибирской области

В Новосибирской области разыскивается 34-летний уроженец Саранска Эдуард Курмаев. Полицейские подозревают мужчину в причинении тяжкого вреда здоровью, передает пресс-служба МВД по региону. О том, когда именно и при каких обстоятельствах было совершено преступление, не сообщается.

Приметы мужчины: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см., среднего телосложения, светлые волосы. Особые приметы: левая ушная раковина оттопырена.

Всех граждан, обладающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит позвонить по телефонам (83 42), 29 -82-4З, 8961 099 45 62 либо 02.

Как сообщалось ранее, правоохранители Саранска задержали водителя троллейбуса, ставшего виновником происшествия, в результате которого пострадала пожилая женщина.

Источник: МВД по Новосибирской области