Музей имени Ф. Ушакова может открыться в Петербурге благодаря уроженцу Мордовии

Президент Ассоциации сотрудников силовых структур "Воин", кандидат экономических наук Андрей Жидков загорелся идеей открыть в Московском районе Санкт-Петербурга музей имени Федора Ушакова. Поскольку сам Жидков является уроженцем Мордовии, ему очень близко все, что связано с прославленным адмиралом.

В частности, Жидков хранит многие мемориальные вещи, связанные с Ушаковым.

Пока что неизвестно, в какие сроки планируется реализовать данный проект.

Как сообщалось ранее, к чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого также примет и Саранск, Банк России выпускает памятные монеты. На обороте монет находятся изображения, посвященные городам-хозяевам мундиаля, в частности Саранску с Кафедральным собором святого праведного воина Феодора Ушакова.

Источник: Вечерний Петербург