В Мордовии прокуратура добилась снесения забора длиной в 17 км, который огораживал лес

Прокуратура Кадошкинского района выявила нарушения при исполнении лесного законодательства. Одна из местных коммерческих фирм взяла на себя смелость огородить доступ людям к лесной территории. Это было сделано при помощи забора длиной в 17 километров и ворот, высота которых составила 3 метра.

Как стало известно, фирма занимается заготовкой лесных даров и лекарственных растений на площади 797 га.

За нарушение закона директор фирмы оштрафован. Кроме того, суд по просьбе прокуратуры обязал предприятие снести забор.

Как сообщалось ранее, в селе Дубенки сотрудники Управления Россельхознадзора по РМ и ПО обнаружили и отловили 1300 кур-молодок, состояние здоровья которых вызвало подозрение. Птицу продавали без ветеринарных сопроводительных документов.

Источник: prokrm.ru