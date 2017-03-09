В Мордовии 20-летний юноша находится в федеральном розыске

Полиция Мордовии ведет розыск 20-летнего Тимура Аитова. Юноша проживает в Кривозерье (Лямбирский район). В настоящее время он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, поэтому находится в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении гражданина, просьба позвонить по телефонам: 8 (8342) 29-84-91, 29-86-52, 8-917-075-05-95 или 02", - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, Госавтоинспекция Рузаевки разыскивает водителя, который совершил наезд на пешехода. Инцидент случился 24 февраля на ул. Маяковского.

В тот день около 19:00 55-летний мужчина шел по дороге навстречу движению, как вдруг на него наехал неустановленный автомобиль.

Источник: 13.мвд.рф