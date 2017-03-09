Предприниматель из Мордовии понес наказание за многотысячные долги по зарплате

Прокуратура Кадошкинского района проверила деятельность некоего ИП Капкаева. Оказалось, что ушлый делец выплачивал зарплату своим подчиненным с существенной задержкой. Так, по состоянию на 3 февраля 2017 года фирма задолжала семи работникам 45 600 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Против предпринимателя возбуждено дело по статье "Нарушение трудового законодательства". Кроме того, мировому судье направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Все заявления были удовлетворены в полном объеме.

Как сообщалось ранее, прокуратура Кадошкинского района выявила нарушения при исполнении лесного законодательства. Одна из местных коммерческих фирм взяла на себя смелость огородить доступ людям к лесной территории. Это было сделано при помощи забора длиной в 17 километров и ворот, высота которых составила 3 метра.

Источник: prokrm.ru