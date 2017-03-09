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Предприниматель из Мордовии понес наказание за многотысячные долги по зарплате

Предприниматель из Мордовии понес наказание за многотысячные долги по зарплате

Прокуратура Кадошкинского района проверила деятельность некоего ИП Капкаева. Оказалось, что ушлый делец выплачивал зарплату своим подчиненным с существенной задержкой. Так, по состоянию на 3 февраля 2017 года фирма задолжала семи работникам 45 600 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Против предпринимателя возбуждено дело по статье "Нарушение трудового законодательства". Кроме того, мировому судье направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Все заявления были удовлетворены в полном объеме.

Как сообщалось ранее, прокуратура Кадошкинского района выявила нарушения при исполнении лесного законодательства. Одна из местных коммерческих фирм взяла на себя смелость огородить доступ людям к лесной территории. Это было сделано при помощи забора длиной в 17 километров и ворот, высота которых составила 3 метра.


Источник: prokrm.ru