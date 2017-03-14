Крупное ДТП в Саранске: на Северо-Восточном шоссе столкнулись пять машин

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на Северо-Восточном шоссе, где столкнулись сразу пять автомобилей: "ВАЗ-2112", "Форд", "Шкода", "Логан" и "Нексия".

По словам свидетелей, ВАЗ вылетел на "встречку" и "встретился" с "Фордом". От мощного удара автомобили развернуло и откинуло на иные автомобили.

В результате ДТП пострадало два человека. О состоянии потерпевших не сообщается.

Ранее сообщалось, что на пр. 70 лет Октября шофер на "девятке" совершил наезд на 49-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Женщине понадобилась помощь медиков.

Источник: izvmor.ru