Жители Саранска в срочном порядке устанавливают счетчики

Испугавшиеся штрафов жители Саранска поспешно устанавливают счетчики.

Новые правила начисления платы за коммунальные услуги с применением повышающего коэффициента, равного 1,5, заставили недобросовестных жителей города в экстренном порядке начать устанавливать приборы учета. За минувшие 2 месяца по Саранску их установили свыше 1,5 тысячи граждан.

Людей перепугало реальное материальное наказание. Ведь при отсутствии счетчика оплата по нормативу за соответствующий вид коммунальной услуги уже повышен на 50%.

Ранее сообщалось, что в 2017 году акции "Народный сквер" исполняется три года. За это время в столице Мордовии высадили 5 500 деревьев.

Источник: izvmor.ru