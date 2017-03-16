В Подмосковье водитель "Форда" отправил велосипедиста из Мордовии в реанимацию

Житель Мордовии угодил в ДТП в Подмосковье.
Инцидент случился возле деревни Пятница Солнечногорского района, где в условиях плохой видимости велосипедиста сбил водитель "Форда".
В результате ДТП житель Мордовии получил тяжелейшие травмы и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение.
На данный момент о его состоянии ничего не сообщается.
Как ранее сообщалось, в Саранске на Северо-Восточном шоссе столкнулись сразу пять автомобилей: "ВАЗ-2112", "Форд", "Шкода", "Логан" и "Нексия".
Вследствие массового ДТП пострадало два человека. О состоянии потерпевших не сообщается.
Источник: izvmor.ru