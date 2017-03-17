В Саранске ГИБДД проверит тонировку автомобилей

Во вторник, 21 марта, на территории Саранска пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Чистые стекла".

Во время проверки работники Госавтоинспекции сосредоточат свое внимание на нормах тонировки, нанесенной на стекла автотранспортных средств, замерив светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол.

В отношении шоферов, нарушивших требования технического регламента, будут составлены административные материалы.

Инспекторы ГАИ будут работать в данном направлении в абсолютно всех районах столицы республики.

Ранее сообщалось, что во вторую субботу апреля, то есть, 8 числа, в Мордовии будет официально открыт сезон охоты 2017 года. Добывать пернатую дичь на территории общедоступных охотничьих угодий можно будет в течение 10 дней.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия