Петр Тултаев предложил исключить роллы из меню для гостей ЧМ-2018

Мэр Саранска Петр Тултаев выразил мнение, что гостей чемпионата мира 2018 года, которые приедут в Саранск, следует удивлять традиционными местными блюдами, а не японскими роллами и суши. Об этом градоначальник заявил на совещании в мэрии.

"Предпочтение необходимо отдавать мордовским, русским, татарским национальным блюдам. Японская кухня чужда нашей стране. Удивлять болельщиков непонятными миксами не стоит. "Ролл по-мордовски" чужд нашей культуре. Давайте кормить гостей вкусно", - отметил Петр Тултаев.

Напомним, 7 февраля в здании Главпочтампта Саранска состоялось торжественное гашение блока почтовых марок с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года. Участие в значимом мероприятии приняли юные футболисты и тренеры МЦПЮФП-Мордовии, сотрудники "Почты России", волонтеры и обычные гости.

Источник: adm-saransk.ru