Очередная операция "Перевозчик" пройдет в Саранске 22 марта

В среду, 22 марта, на территории Мордовии пройдет оперативно – профилактическое мероприятие "Перевозчик". Сотрудники дорожной полиции в очередной раз уделят особое внимание водителям, которые перевозят пассажиров, а также крупногабаритные и тяжеловесные грузы, поведали в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Специальные группы ДПС будут проводить сплошные проверки пассажирского транспорта во всех районах Саранска и республики. Нарушители понесут наказание согласно закону.

Как сообщалось ранее, 21 марта на территории Саранска проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Чистые стекла". Во время проверки работники Госавтоинспекции сосредоточат свое внимание на нормах тонировки, нанесенной на стекла автотранспортных средств, замерив светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол.

Источник: gibdd.ru/r/13