В Саранске безработный на "Калине" скрылся с места ДТП, сбив пенсионерку

Правоохранители Саранска задержали автомобилиста, который скрылся с места ДТП. Инцидент случился на улице Пролетарская, где безработный на автомобиле "Лада Калина" сбил пенсионерку 1953 г.р. В этот момент женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД по РМ.

Водитель предпочел скрыться с места происшествия, но его "финт" не удался – совсем скоро его задержали полицейские. Что касается пострадавшей, то она получила незначительные травмы. Ее прямо на месте осмотрели медики "скорой помощи".

В отношении водителя был составлен административный протокол, ведется проверка.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии разыскала автомобилиста, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия в н.п. Новая Самаевка Ковылкинского района 19 марта.

Источник: gibdd.ru/r/13