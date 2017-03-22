Житель Саранска предстанет перед судом за убийство своего отчима

Суд Мордовии вынесет приговор 20-летнему жителю Саранска, обвиняемому в убийстве своего отчима.

Как сообщили в СКР по РМ, 1 января текущего года в квартире здания по ул. Коваленко родственники выпивали. Спустя время между ними зародилась размолвка, и юноша ударил отчима ножом в грудь. От острой кровопотери он умер на месте происшествия.

Как ранее сообщалось, в Большеигнатовском районе Мордовии полиция раскрыла кражу теленка красно-пестрой масти. Животное весом около 120 кг увели с территории одного из фермерских хозяйств. По данному факту проводится проверка.