В Саранске пройдет Всероссийская олимпиада школьников по химии

В Саранске с 30 марта по 5 апреля 2017 года состоится Всероссийская олимпиада по химии. Юных гениев будут ждать три тура: два теоретических и один экспериментальный.

Ожидается, что участие во Всероссийской химической олимпиаде примут более 200 учеников со всей страны.

Как сообщалось ранее, будущие мордовские хирурги выступят на XXIII Московской Всероссийской студенческой олимпиаде им. М. И. Перельмана. Студенты завоевали путевку благодаря успешному выступлению на Поволжской олимпиаде, где они заняли второе место.

Московская Всероссийская студенческая олимпиада им. Перельмана пройдет с 12 по 15 апреля.

Источник: izvmor.ru