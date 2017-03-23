На улице Комарова в Саранске неизвестный сбил двух пешеходов и сбежал с места ЧП

Полиция Саранска разыскивает водителя, который сбил двух пешеходов и скрылся с места ЧП. Инцидент произошел 21 марта на улице Комарова, где неустановленный автомобиль сбил двух мужчин - 1980 г.р. и 1961 г.р. Пешеходы шли по дороге.

Как сообщает пресс-службе республиканского ГИБДД, в результате аварии один из пострадавших был срочно госпитализирован. Второй отделался ушибами и незначительными повреждениями, поэтому вскоре был отпущен на домашнее лечение.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на 77-м километре трассы Саранск – Б.Игнатово 27-летний водитель "ВАЗ-2109" не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии пострадала 23-летняя пассажирка легковушки.

Источник: gibdd.ru/r/13