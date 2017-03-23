73-летний водитель Hyundai Solaris устроил ДТП на трассе Саранск - Рузаевка

Два водителя из Саранска устроили ДТП на трассе между столицей Мордовии и Рузаевкой. Как сообщили в ГИБДД республики, 73-летний водитель Hyundai Solaris выполнил неудачный обгон Renault Logan и врезался во французскую иномарку, которая ехала впереди него. За рулем "Рено" находился мужчина 43-летний мужчина.

В результате был госпитализирован виновник аварии. Однако его травмы оказались незначительными, поэтому вскоре он был переведен на домашнее лечение.

По данному факту проводится проверка. Стоит добавить, что на месте аварии отсутствовала дорожная разметка.

Как сообщалось ранее, на 77-м километре трассы Саранск – Б.Игнатово 27-летний водитель "ВАЗ-2109" не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии пострадала 23-летняя пассажирка легковушки.

Источник: gibdd.ru/r/13