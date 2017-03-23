Автоледи из Саранска выплатила долг в 200 тысяч рублей, не желая лишиться "Тойоты"

Судебным приставам Саранска пришлось прибегнуть к аресту автомобиля местной жительницы, которая напрочь отказывалась выплачивать долг бюджетным фондам. Как сообщили в пресс-службе УФССП, дама задолжала около 200 тысяч рублей, однако не спешила гасить задолженность. В результате у нее изъяли и отогнали на штрафстоянку иномарку Toyota Hilux. Отметим, что цена на новый автомобиль этой модели стартует от 1,5 млн рублей.

Женщина явно не пожелала лишиться дорогого автомобиля, поэтому же на следующий день пришла к судебному приставу и полностью погасила долг.

Как сообщалось ранее, в феврале судебные приставы Саранска арестовали имущество фирмы "Нефтепродукты". Руководство фирмы ранее взяло в Сбербанке кредит, но погасить задолженность вовремя не смогло.

Источник: r13.fssprus.ru