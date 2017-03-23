В Саранске двое рабочих упали с высоты 5-го этажа

На одной из стройплощадок Саранска произошла страшная трагедия. В районе дома №43 на улице Попова упала строительная люлька, в которой на тот момент находились двое рабочих. Они получили различные травмы, но выжили и были доставлены в одну из городских больниц.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел днем 22 марта во дворе дома, где ведется капитальный ремонт. Судя по всему, строители обновляли фасад здания.

Также известно, что люлька с людьми упала с высоты пятого этажа. Какие именно травмы получили рабочие, не сообщается. Новой информации об их состоянии к этой минуте нет.

Как сообщалось ранее, по факту трагической смерти годовалого ребенка в Чамзинке было возбуждено уголовное дело. Напомним, трагедия приключилась 9 марта. Ребенок получил смертельные травмы, упав с кухонного стула.

Источник: izvmor.ru