По итогам 2016 года, миграционный прирост в Мордовии составил 4,5 тысячи человек

По итогам 2016 года, в республике Мордовия миграционный прирост составил 4 500 человек. Это стало одной из причин, по которым глава региона-13 Владимир Волков поставил задачу повышения качества возводимых жилищных объектов и соблюдения сроков их ввода в эксплуатацию.

Как уже сообщалось ранее, в Мордовии до конца этого года продлено действие программы льготной ипотеки под 5%.

В текущем году на капитальный ремонт 206 многоквартирных домов в республике будет направлено 518 млн рублей. Владимир Волков отметил, что социальная и бытовая инфраструктура в новых микрорайонах должна развиваться одновременно со строительством жилья.

"Мы ни в коем случае не должны снижать темпы строительства жилья – это очень важно для жителей республики. Чем больше строится в регионе доступного жилья, тем меньше отток населения", - резюмировал глава Мордовии.

Источник: izvmor.ru