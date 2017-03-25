Водитель "Гранты" попал в больницу после ДТП с "Тойотой" в центре Саранска

В центре Саранска произошло ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и "Тойота Таун Эйс". Как сообщили в ГИБДДД Мордовии, виновником стал водитель иномарки. Он не пропустил отечественный автомобиль при выезде со второстепенной дороги на ул. Советской.

В результате ДТП водитель "Гранты" получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту аварии назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, два водителя из Саранска устроили ДТП на трассе между столицей Мордовии и Рузаевкой. 73-летний водитель Hyundai Solaris выполнил неудачный обгон Renault Logan и врезался во французскую иномарку.

Источник: gibdd.ru/r/13