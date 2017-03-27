В Мордовии ищут талантливых экскурсоводов к ЧМ-2018

В Мордовии с приближением чемпионата мира по футболу 2018 года растет потребность в высококлассных экскурсоводах. Туристско-информационный центр региона обновляет базу данных об экскурсоводах, которые через год смогут проводить туры по республике для гостей мундиаля, интересно рассказывая им о достопримечательностях Мордовии.

Каждый желающий может внести свои данные в бланк анкеты и отправить на почту mkt2018@yandex.ru с пометкой "Анкета экскурсовода".

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев выразил мнение, что гостей футбольного чемпионата мира 2018 года, которые приедут в Саранск, следует удивлять традиционными местными блюдами, а не японскими роллами и суши. Об этом градоначальник заявил на совещании в мэрии.

Источник: izvmor.ru