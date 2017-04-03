14 сайтов с запрещенной информацией попали в немилость к прокуратуре Мордовии

Ромодановский районный суд Мордовии удовлетворил 14 исковых заявлений прокурора района о признании некоторой информации запрещенной к распространению в России. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в свободном доступе на интернет-сайтах находились объявления о продаже водительских прав (4 сайта), дипломов об образовании (4 сайта), паспортов (3 сайта) и способах уклонения от налогов (3 сайта).

За подобный бизнес предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Удаление запрещенной информации контролируется прокуратурой района.

Как сообщалось ранее, уроженке Саранска пришлось поплатиться собственным автомобилем из-за неоплаченных кредитов. Гражданка задолжала банкам свыше 280 000 рублей. Долги она не гасила, и дело было передано в службу судебных приставов.

Источник: prokrm.ru