Майский Саранск украсят новые конструкции

В городском управлении культуры активно проводится деятельность по формированию художественной концепции дизайна Саранска в период майских праздников.

Столицу Мордовии украсят тематические плакаты, баннеры и специальные арт-объекты, драпированные тканью.

По словам начальника Управления культуры Татьяны Салищевой, в Саранске обновятся некоторые конструкции: по 2 в районах и 8 в центральной части города. Некоторые предметы изменят свои размеры, с 6,5 метров уменьшатся вплоть до 4-х метров.

Все работы должны быть завершены до 1 мая.

Ранее сообщалось, что за 3 недели до Великого праздника – Дня Победы в Саранске стартует патриотическое мероприятие "Георгиевская ленточка".

Источник: izvmor.ru