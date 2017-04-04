В Саранске всерьез займутся попрошайками

Мэр города Петр Тултаев на очередном совещании в администрации города вновь поднял вопрос борьбы с попрошайками. По его словам, очень часто одну и ту же "нуждающуюся" можно встретить около памятника Феодору Ушакову.

"Девушка попрошайничает, сама - в дорогих кроссовках. Получается, купить дорогую обувь есть на что, а хлеб – не на что?" - возмутился глава города.

Он поручил обратить внимание соответствующие службы на проблему попрошайничества в столице Мордовии.

Как сообщалось ранее, Петр Тултаев призвал городские службы всерьез заняться вывесками торговых точек в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Особое внимание будет уделено тем зданиям, в которых располагаются различные организации, в том числе и госструктуры.

Источник: adm-saransk.ru