В Мордовии проведут реконструкцию и ремонт пешеходных мостов на железнодорожных станциях

В 2017 году Куйбышевская железная дорога планирует провести работы по обустройству пешеходных мостов на станциях Пачелма, Торбеево, Потьма, Ковылкино, Рузаевка и Саранск. Такую информацию сообщили в пресс-службе железной дороге.

В частности, работы подразумевают обновление 13 пешеходных настилов. Планируется установка и замена 40 предупреждающих плакатов и знаков безопасности. Все это делается с целью предупреждения случаев травмирования граждан на магистрали.

Как сообщалось ранее, в преддверии нового сезона Мордовский заповедник предлагает собственным посетителям новейшие маршруты: "Тропою предков", "Заповедными тропами" и "Заповедная зима". Два из них возможно будет опробовать уже в следующем месяце.