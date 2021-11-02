Как начать карьеру в IT: оплачиваемая стажировка в Саранске

Все вокруг говорят про высокие зарплаты в IT-сфере. Но что делать, если у вас нет профессионального образования, осваивать новое направление в одиночку тяжело, а обучающие курсы пугают своей ценой?

А если мы вам скажем, что готовы заплатить за ваше обучение? Во время стажировки мы платим 15700 рублей каждый месяц.

Оплачиваемая стажировка в «Лонг Кэт» подходит тем, кто всерьез хочет получить востребованную IT-профессию, но не знает, с чего начать. Вы ознакомитесь с технологиями Laravel (PHP), VueJS, Git, обучитесь языкам программирования, получите весь необходимый объем знаний. К тому же, вам будут помогать опытные наставники. Однако, чтобы претендовать на место стажера, желательно знать основы веб-программирования и работы с базами данных.

Если вам хочется поскорее начать карьеру в IT, то скидывайте резюме на почту hr@longcatdev.com или ищите вакансию на нашей странице на hh — https://hh.ru/employer/1502373.