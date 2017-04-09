В Саранске нашли пятый бесхозный подозрительный предмет за день

В полицию Мордовии поступило пять сообщений об обнаружении в общественных местах подозрительных предметов.

Сообщается, что первый тревожный сигнал поступил в 7:00. Подозрительный предмет был найден в районе 20-й гимназии, позднее ржавый огнетушитель жители Саранска выявили на остановке "Осипенко", затем коробку - около памятника Ушакову.

Позже была оцеплена остановка на Химмаше в районе ГТС, где нашли подозрительную спортивную сумку.

Последняя находка была найдена в торговых рядах на ул. Большевистская, прилегающих к Центральному рынку. Тревогу вызвала коробочка на асфальте. На место происшествия немедленно выехали работники экстренных служб. Оказалось, что пожилая семейная пара позабыла автомобильный компрессор после подкачки колес.

В МВД по РМ отметили, что во всех пяти случаях опасных предметов обнаружено не было.

Источник: izvmor.ru